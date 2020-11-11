Arama kurtarmanın gizli kahramanları: "Keskin burunlar" - Son Dakika

Arama kurtarmanın gizli kahramanları: "Keskin burunlar"

11.11.2020 11:01
Arama kurtarmanın gizli kahramanları:

İzmir'deki depremde önemli görevler yapan ve canların kurtarılmasında kritik görevler üstlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dedektör köpeklerinin, eğitmenleri arasındaki güçlü bağ, görenleri şaşırtıyor.

İzmir'deki depremde önemli görevler yapan ve canların kurtarılmasında kritik görevler üstlenen Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) dedektör köpeklerinin, eğitmenleri arasındaki güçlü bağ, görenleri şaşırtıyor.

30 Ekim'de Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde, AFAD öncülüğünde JAK, AKUT, AFAD ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) gibi Türkiye'nin göz bebeği kurumları ile belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerin yer aldığı çalışmalarda adeta zamanla yarışıldı.

Çalışmalarda "isimsiz kahramanlar" olarak nitelendirilen dedektör köpekler de hassas burunlarıyla önemli rol üstlendi. AFAD İzmir Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğü bünyesindeki dedektör köpekler, bu sürede bina enkazlarında durmaksızın çalıştı.

Arama kurtarma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yuvalarına dönen 5 köpek, burada eğitmenleriyle çalışmalarına devam ediyor.

Sıkı eğitimlerden geçiyor

Arama kurtarma köpekleri, kentsel arama kurtarma ve doğada arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor. Enkaz altında kalan veya doğada kaybolan canlıların yerini belirlemek için çalışıyor.

Her birinin eğitmeni farklı olan bu köpekler, AFAD arama kurtarma uzmanı ile ekip halinde hareket ediyor. AFAD teşkilatında görev alabilecek köpeklere, henüz yavruyken özel testler uygulanıyor. Sadece gerekli şartları taşıyanlar aday olarak seçiliyor ve İzmir AFAD Köpek Eğitim Merkezlerinde eğitime alınıyor.

Aday köpekler, burada "temel itaat", "temel beceri", "ileri itaat", "ileri beceri" gibi yoğun bir eğitimden geçiyor. Köpekler bunların yanı sıra iz sürme, arama kurtarma, gaz sızıntısı, yangın ve doğal tehlike bildirme gibi eğitimlerden geçiyor.

Eğitimlerini başarıyla tamamlayan aday köpek, eğitmeni ile birlikte sınava tabi tutuluyor. Başarılı olması halinde ise AFAD teşkilatının bir üyesi oluyor.

Eğitmenleriyle aralarında özel bağ var

Eğitmenler, köpeklerin bakımıyla yakından ilgileniyor. İkili arasında kurulan iletişim ise görenleri şaşırtıyor.

AFAD personeli Ali Riza Badem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10 aylık olan labrador cinsi köpeği "Mischa" ile 4 aydır birlikte olduklarını belirterek, "Şu an arama eğitimi başlangıç aşamasında. Temel itaat eğitimleri devam ediyor. Sonrasında itaat, yönlendirme, çeviklik gibi ve tabii ki enkaz altında canlı insan arama eğitimleri aşamasına geçeceğiz. Çalışmalarımızın sonunda iyi bir arama köpeği olacağından eminim." dedi.

Sadettin Aslanbek ise köpeği Athos ile 4 yıldır birlikte olduğunu dile getirerek, "Hayatıma girdiği andan itibaren, stresli ömrümün stres savarı, yarı yolda bırakmayan yol arkadaşı ve bana hep sevgiyle sarılan müthiş bir dost oldu. Bendeki yerini kelimelerle anlatmak çok zor ama kısaca özetlemek gerekirse, evlat diyebilirim." ifadelerini kullandı.

Gürsu Erkandır da Şans adını verdiği ve iz takipte uzmanlaşan 6 yaşındaki köpeğiyle çok özel bağlarının bulunduğunu aktardı.

Erkandır, "Aile dostumuz, evin altını üstüne getirdiği için ne yapacağını bilemediğini belirterek köpeği bana hibe etti. Köpeğimle aramda çok özel bir bağ var. Kulübesinden çıktığı andan itibaren gözlerini asla benden ayırmaz ama iz takibine başladığında da asla bana bakmaz. Onun bendeki yeri çok ayrı." şeklinde konuştu.

dedektör köpekler, Köpek, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Arama kurtarmanın gizli kahramanları: 'Keskin burunlar' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Antalyaspor, Ersun Yanal'la 2.5 yıllık anlaşmaya vardı Beşiktaş, Trabzonspor'la anlaşan Abdullah Avcı'ya 11.5 milyon TL az tazminat ödeyecke Adana'da Türk bayraklı tekne ile Yunan bayraklı tanker çarpıştı! 5 kişi kayıp Son Dakika! Kuşadası Körfezi'nde 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Savaşın çocuğu atık kağıt toplarken uyuyakaldı İşçiler gözlerine inanamadı! İnşaat kazısında yüzlerce yıllık yeraltı mağarası bulundu Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın, vurulmadan önceki anın fotoğrafını çekti Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 7 Bakanlıkta kritik atamalar Resmi Gazete'de
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy koronavirüse yakalandı         
10:41
Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi Son Dakika! AYM, 15 Temmuz darbe teşebbüsünün bastırılması kapsamında hareket eden sivillerin bu fiilleri nedeniyle suçlu olmadığına karar verdi         
10:21
2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi 2. el araç fiyatları uçunca 15 bin liraya 1988 model aracını yeniledi         
10:12
Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim Otobüste kadınlara bakarak kendisini tatmin eden vatandaştan iğrenç savunma: İki taraflı zannettim         
10:04
Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifa eden ve devir teslim törenine katılmayan Albayrak'ın Trabzon'da olduğu iddia edildi         
09:44
Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz Beşiktaş, Vedat Muriqi'in menajeriyle görüştü: Lazio ile sorun yaşarsa ona talibiz         
09:27
Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu Didem Soydan, kendisine hakaret eden takipçisinden şikayetçi oldu         
08:51
Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler Kan donduran görüntü! Milyonlarca vizonu itlaf edip toplu mezarlara gömdüler         
08:40
Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım Ezgi Mola'ya temizlik taktiği verdiği takipçisinden güldüren cevap: Sayende dayak yemekten kurtulacağım         
01:05
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, koronayla bağlantılı yeni hastalığa karşı uyardı! Bu 3 belirti varsa hastaneye koşun         
00:11
Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek Çukur'da bomba transfer! Diziye katılan yeni isim dengeleri değiştirecek         
23:55
Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu Eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı oldu         
22:15
Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi Şeyma Subaşı dans videosunu paylaştı, yeni sevgilisi yanlışlıkla kadraja girdi         
22:10
İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak İstanbul'un pazarlarında yeni dönem! Yoğunluğu önlemek için sabahtan öğlene kadar fiyatlarda indirim yapılacak         
20:39
Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir Tek kullanımlık cerrahi maskelerle ilgili ezber bozan iddia: Yıkanarak 10 kez kullanılabilir         
20:08
Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti Eşinin iç çamaşırlarını giyip kadın kılığına giren kocayla ilgili iğrenç detaylar! 5 yaşındaki çocuklarına söyledikleri şoke etti         
17:49
17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu 17 gündür kayıp olarak aranan yaşlı çiftin cansız bedenleri rögarda bulundu         
17:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2020 11:09:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arama kurtarmanın gizli kahramanları: "Keskin burunlar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei