Arama kurtarmanın gönüllü neferleri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama kurtarmanın gönüllü neferleri - Son Dakika

Arama kurtarmanın gönüllü neferleri

6 saat önce

Kayseri'de 25 yıldır faaliyet gösteren, farklı meslek gruplarının gönüllü bir araya geldiği Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, sadece kentte değil Türkiye genelinde dağda, su altında, akarsuda, doğal afetlerde kendi canlarını tehlikeye atıp başka insanların hayatını kurtarmak...

Arama kurtarmanın gönüllü neferleri, System.String[]

Kayseri'de 25 yıldır faaliyet gösteren, farklı meslek gruplarının gönüllü bir araya geldiği Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği, sadece kentte değil Türkiye genelinde dağda, su altında, akarsuda, doğal afetlerde kendi canlarını tehlikeye atıp başka insanların hayatını kurtarmak için mücadele veriyor.

İlk olarak 17 Ağustos 1999'da meydana gelen Gölcük depreminde arama kurtarma faaliyetlerine başlayan ekipler, son olarak Tunceli'de kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun arama çalışmalarına katıldı.

Öğretmen, esnaf, öğrenci, memur, sağlık personeli gibi farklı meslek gruplarından gönüllü 35 kişiden oluşan arama kurtarma ekibinin içinde dağda, su altında, akarsuda kurtarma konusunda eğitimli 15 kişilik teknik kadro yer alıyor.

Ekipler, yıl boyunca düzenli olarak zorlu eğitim süreçlerini de sürdürüyor.

"1999 depremi arama kurtarmanın miladı oldu"

Turkuaz Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mehmet Eskitaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, derneklerinin 25 yıl önce Prof. Dr. Osman Ceyhan'ın öncülüğünde izcilik ve doğa sporları amacıyla kurulduğunu söyledi.

Daha sonra 17 Ağustos 1999'daki depremle arama kurtarma faaliyetlerine başladıklarını anlatan Eskitaş, "1999, tüm Türkiye'de olduğu gibi bizde de arama kurtarmada milat oldu. 1999'da başladığımız arama kurtarma serüvenimiz 2020 yılı itibarıyla devam ediyor. Bu yıllar içerisinde çok yol kat ettik, çok fazla gönüllümüz oldu." dedi.

Eskitaş, Türkiye'nin birçok yerinde farklı alanlarda arama kurtarma yaptıklarını dile getirerek, "Öncelikli alanımız su altı. Ekibimiz, Türkiye genelinde kimin ihtiyacı varsa hiçbir şey talep etmeden, din, dil, ırk ayırt etmeden gönüllük ilkesiyle çalışmaya devam ediyor." diye konuştu.

Gittikleri çok sayıda vakada birçok kişiyi kurtararak ailelerine teslim ettiklerini aktaran Eskitaş, su altı ve akarsu kurtarmada İspanya ve İtalya merkezli dünyanın kabul ettiği bir kamu güvenliği sistemine bağlı bulunduklarını ve uluslararası müdahale sertifikasına sahip olduklarını ifade etti.

"Hayat kurtarmak çok önemlidir ve karşılığı yoktur"

Eskitaş, su altı ve akarsu arama konusunda Türkiye'nin her yerinden talep geldiğini ancak sadece resmi kurumlardan gelen talepleri değerlendirebildiklerini belirterek, "Hayat kurtarmak çok önemlidir ve karşılığı yoktur. Bir insanın hayatını kurtarmak için karşılığında kendi canınızı ortaya koymanız lazım. İsterse trilyonlarınız olsun o canı geri alamazsınız." dedi.

Ekibinin para almadan, bütün ekipmanını kendi imkanlarıyla temin ederek gönüllülük ilkesiyle çalıştığını anlatan Eskitaş, haftada bir gün ekibe acil durum yönetimi ve liderlik eğitimi verdiğini söyledi.

"Çok büyük mesafeler kaydettik"

Eskitaş, Türkiye'nin zaman içerisinde arama kurtarmada iyi bir noktaya geldiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de yeterli miyiz? Hayır değiliz. Dünyada iyi bir sırada mıyız? Evet, iyi bir sıradayız. Özellikle kentsel arama kurtarmada, depremlerde iyi bir noktadayız. Cevap verebilirlik hızımız çok iyi. Ekip olarak, anlayış olarak, acil durum hazırlığı olarak çok iyi durumdayız. AFAD ve arama kurtarma gönüllülerinin hazırlığı olarak çok büyük mesafeler kaydettik. Bunun örneklerini Elazığ depreminde ve Van'daki çığ felaketinde gördük. Bazen doğaya karşı gelemezsiniz ancak siz ne kadar hazırlıklıysanız o kadar tedbir alırsınız. Mutlaka ve mutlaka akredite ekiplerin sahada çalışması gerekir, aksi takdirde hem çalışan ekibin hayatı riske edilir hem de kurtarılacak kişinin hayatı riske edilir. Çünkü elinizdeki materyal insan hayatı. Hata yapma şansınız yok, istatistiksel veri ihtiyacınız yok, hata yaptığınız zaman siz de kurtardığınız kişi de hayatını kaybeder."

Derneğin operasyon sorumlusu Deniz Temel de kış aylarında havuzda, havanın ısınmasıyla Yamula Barajı ve Kızılırmak'ta sürekli eğitim aldıklarını belirtti.

Yıl boyunca çok sayıda vakaya gittiklerini anlatan Temel, "Kızılırmak, Zamantı ve bunların üzerindeki barajlarda boğulma vakaları oldukça fazla. Yıllık 15-20 vakamız var. Bu boğulmalara da ilk müdahaleyi biz yapıyoruz." dedi.

Kayseri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yoğunluğuyla meşhur Mecidiyeköy metrobüs durağı, koronavirüs korkusundan boş kaldı
Koronavirüs nedeniyle konserlerini iptal eden ünlü isimler ekonomik olarak zarara uğradı Korona tedirleri kapsamında 3 öğrenci yurdu boşaltıldı Ankara'da koronavirüs nedeniyle isteyenlerin cenazesi vakit namazı beklenmeden kaldırılacak
Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi Koronavirüs karantinasına alınan 3 kişi hastaneden kaçtı, çalışma başlatan polis ekipleri şahısları yakalayarak hastaneye geri gönderdi         
10:01
Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi Karantina altına alınan model Heidi Klum, eşinin olduğu camı öperek aşkını gösterdi         
09:51
Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı Koronavirüsün kaynağı kurudu! Çin'de son 24 saatte sadece 14 ölüm yaşandı         
09:25
Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı Karatay'ın önerip Büyükelçi Yardımcısı'nın içtiği kelle paça çorbasına İzmir'de talep arttı         
08:55
Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi Hintlilerin şifa formülü: Koronavirüse karşı inek idrarı içme partisi         
08:15
Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı Acun Ilıcalı'nın yeni projesi Exatlon Türkiye'den ilk fragman yayınlandı         
07:48
Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek Umutlandıran haber ABD'den geldi: Bugün ilk koronavirüs aşısı test edilecek         
04:04
Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi Trump'ın koronavirüs aşısı için Almanlara para teklif ettiği iddia edildi         
23:42
Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı Almanya'daki camilerde cemaatle namaz kılınması, ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı         
22:54
Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir Macron'a sunulan koronavirüs raporu korkuttu! Fransa'da 300 ile 500 bin arasında kişi ölebilir         
22:47
Fatih Terim, Fatih Terim, "Hiç mi Allah'tan korkmuyorsunuz" deyip verdi veriştirdi         
21:36
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı         
21:06
Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi Akdeniz'de 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi         
20:55
Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi Hollanda'da koronavirüs salgını nedeniyle okullar 6 Nisan'a kadar tatil edildi         
20:54
İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi İran'da 91 yaşındaki koronavirüs hastası, tedavisinin ardından taburcu edildi         
20:35
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2020 17:37:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Arama kurtarmanın gönüllü neferleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]