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ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU - Son Dakika

ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU

05.01.2022 08:49

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde jandarmanın durdurduğu araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ve Kemalpaşa İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araçta tarihi eser bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Teknik ve fiziki takibin ardından Aklan Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada 6'ncı yüzyıl Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mezar steli ele geçirildi. Tarihi eser İzmir Müze Müdürlüğü'ne teslim edilirken, İ.D., S.D. ve N.D. gözaltına alındı.

ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU
ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU
ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU

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Kemalpaşa, Hisarcık, İzmir, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: ARAMA YAPILAN ARAÇTA TARİHİ MEZAR STELİ BULUNDU - Son Dakika
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