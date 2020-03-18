Arama yapılan baraj göletinde, bir vücut parçası daha bulundu - Son Dakika
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Arama yapılan baraj göletinde, bir vücut parçası daha bulundu

6 saat önce

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesilmiş haldeki kolun ardından yürütülen arama çalışmalarının dördüncü gününde, bir vücut parçasına daha ulaşıldı.

Manisa'nın Soma ilçesindeki Sevişler Baraj Göleti kıyısında bulunan kesilmiş haldeki kolun ardından yürütülen arama çalışmalarının dördüncü gününde, bir vücut parçasına daha ulaşıldı.

Gölette, 14 Mart cumartesi günü başlayan çalışmalara bugün devam edildi.

Manisa İl ve Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Soma Jandarma Komutanlığı ekiplerinin ortak yürüttüğü soruşturma kapsamında, İzmir'den gelen deniz polisi, su altında arama yaptı.

Dün baş ve diğer parçaların bulunduğu bölgeye dalış yapan dalgıçlar, insan bedenine ait olduğu değerlendirilen bir parçayı daha çıkardı.

Parça, incelenmek üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Arama çalışmalarına yarın devam edileceği belirtildi.

Özcan Eren'in yakınları çalışmaları takip etti

Soma'da 7 Şubat'tan bu yana kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'in ailesi ve yakınları, arama çalışmalarını izledi.

Özcan Eren'in babası İsmail Eren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çıkan parçaların oğlunun bedenine ait olduğuna artık emin olduklarını dile getirdi.

Oğullarının son olarak, olayla ilgili tutuklanan zanlı M.T. ile görüldüğünü belirten Eren, "Oğlum, Menteşe kaplıcalarına, Dikili'ye gezmeye gideceğini söyleyip evden ayrıldı. Soma'ya 7 Şubat cuma günü gelmiş ama eve gelmedi. Veteriner M.T, 'Senle köylere gidelim' demiş. Onunla köylere gitmiş. M.T, 'Onu cuma pazarına bıraktım' diyormuş ama oraya bırakmamış. Telefonu son kez Sevişler'de sinyal vermiş." diye konuştu.

Özcan Eren'in dedesi Şaban Eren'in evine bırakılan ve 450 bin talep dildiği fidye mektubu için M.T'nin "Özcan'la babasından para talep etmek için birlikte yazdık" dediğini aktaran İsmail Eren, "Mektupta, 'Köyde kaybolan traktör gibi oğlunuzu göremezsiniz' demiş. Cinayeti onun işlediğine eminiz. Öldüren de yapan da o. DNA raporu henüz çıkmadı. Kafatası bulundu. İncelendikten sonra oğluma aitmiş diye söylendi. Bulunan parçalar ona ait, artık eminiz. DNA testini bekliyoruz. Oğlumun bütün parçalarının bulunmasından ve onu defnetmekten başka dileğimiz yok. Tek amacımız o." dedi.

İnternette aramalar yapmış

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü, Soma İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma ekipleri, cinayetin aydınlatılması konusundaki çalışmalara devam ediyor.

Cinayet suçlamasını kabul etmeyen zanlı M.T'nin internette, "Ceset suda ne kadar zamanda bozulur?" gibi ifadeler yazarak aramalar yaptığı iddia edildi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesinde Sevişler Baraj Göleti kıyısında bir erkeğe ait olduğu değerlendirilen kesik kol bulunmuş, olayla ilgili gözaltına alınan M.T. (44) çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kol parçasının 7 Şubat'tan beri kayıp olan 22 yaşındaki Özcan Eren'e ait olma ihtimalini değerlendiren ekipler, parçadan ve kayıp gencin ailesinden alınan DNA örneğini İzmir Adli Tıp Kurumuna göndermişti.

Baraj göleti ve çevresindeki arama çalışmalarında insan bedenine ait, kafa, kol, ayak ve bacak parçası ile çeşitli uzuvlar bulunmuştu.

Arama yapılan baraj göletinde, bir vücut parçası daha bulundu

Manisa, Soma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:36 Kaynak: AA

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