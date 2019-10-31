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Son Dakika Güncel Arama yapılan evden çıktı

Arama yapılan evden çıktı

1 saat önce

Adana'da polisin bir evde yaptığı aramada otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

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Adana'da polisin bir evde yaptığı aramada otomatik silah ve bu silaha ait mermiler ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler bir evde silah olduğu yönünde ihbar alarak eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada otomatik silah ve bu silaha ait 79 mermi ele geçirildi.

Evde bulunan iki kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardandan adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan zanlılardan biri tutuklanırken, diğeri tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

(Fatih Keçe/İHA)

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 10:20 Kaynak: İHA
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