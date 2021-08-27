Arama yapılan mahallede çöp kutusundan bile uyuşturucu çıktı - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ve sahte alkol satışına yönelik arama arama çalışması yapan ekipler, iki adrese operasyon düzenleyip suç aletlerine al koydu. Sokak üzerinde bulunan çöp kutusundan bile uyuşturucu ele geçirilen aramalarda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Keşan'da uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışmalarına devam eden İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi'nde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Kısmet Sokak üzerinde bulunan A.A. isimli şahsa ait bir evde arama yapan ekipler, ikametin avlusunda ilaç kutusuna saklanmış 37 uyuşturucu hap, 6,06 gram bonzai maddesi, 3 hassas terazi ve çok sayıda kilit poşet ele geçirdi ve ardından şahıs gözaltına alındı.

Devam eden aramalar çerçevesinde aynı sokak üzerinde bulunun bir çöp kutusunda ise 200 gram bonzai ele geçirildi.

Yenimescit Mahallesi'nde arama faaliyetlerini sürdüren ekipler, bu kez sahte alkol imal ederek sattığı belirlenen H.A.'ya ait evde de arama yaptı. Aramada 10 şişe ve 5 litre sahte rakı ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından hakkında adli işlem başlatılarak serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.A. ise çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - EDİRNE