Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi - Son Dakika

Arama yapılan otomobilde 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

Afyonkarahisar'da durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 1 kilo 250 gram esrar ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Afyonkarahisar- İzmir karayolu üzerindeki uygulama noktasında durumunda şüphelendiği bir otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler 1 kilo 250 gram esrar ele geçirdi. Olayın ardından araçta bulunan Doğan K., (29) isimli şahıs gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - AFYONKARAHİSAR

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