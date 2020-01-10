Arama yerinden dönen balıkçı, "Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Arama yerinden dönen balıkçı, 'Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum' - Son Dakika

Arama yerinden dönen balıkçı, "Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum"

6 saat önce

Kilyos açıklarında tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçıları aramadan dönen bir başka balıkçı Sefer Şahin batan tekneden seslenen balıkçıların telsizden konuşmalarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda anlattı.

Arama yerinden dönen balıkçı,

Kilyos açıklarında tanker ile çarpıştıktan sonra batan balıkçı teknesinde kaybolan balıkçıları aramadan dönen bir başka balıkçı Sefer Şahin batan tekneden seslenen balıkçıların telsizden konuşmalarını İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine verdiği röportajda anlattı. Arkadaşlarının yardım çığlıklarını telsizden duyduğunu söyleyen Şahin,"Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum" dedi.


Karadeniz'de Kilyos açığında tanker ile çarpışan balıkçı teknesi batmasının ardından kayıp 3 balıkçı için aramalar hem havadan hem de karadan devam ediyor. Arama çalışmalarına katılan ve daha sonra karaya dönen balıkçı Sefer Şahin, o an yaşadıklarını anlattı. Şahin İhlas Haber Ajansı muhabirine verdiği verdiği röportajda, "Bir gürültü oldu. Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum. Hemen yakınında tekneler vardı. Onlar 3 tane mürettebatı son anda aldılar. Tekne herhalde gemiyi sağ baş omzundan vurunca sürükledi, yatırdı. Teknede olanların hepsi arkadaşlarımız tanıyorum. Kazanın olduğu yer kıyıdan aşağı yukarı 10 kilometre uzaklıkta" dedi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı, Karadeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rumelifeneri açıklarında balıkçı teknesi battı: 3 balıkçı aranıyor
3 balıkçıyı kurtaran kaptan konuştu Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı

Son Dakika Haberleri
18:02 Uyuşturucu operasyonunda 25 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
18:02 İnegöl Belediyesi 150. Yaşını Kutluyor - Son Dakika
18:02 İnşaat alanında heyelan; toprak yığını altında kalan işçi kurtarıldı - Son Dakika
18:02 Öldürülen küçük Sedanur'un ailesi davanın 2 sanığına verilen cezadan memnun - Son Dakika
18:02 Büyükşehir'den STK'lara mama desteği - Son Dakika
16:33 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan çocuk sayısı açıklaması: Mutlaka ikinin üzerinde, üç-dört gibi - Son Dakika
15:25 Duruşmaya katılmayan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumuna ilişkin avukatından açıklama yapıldı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2020 18:03:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Arama yerinden dönen balıkçı, "Telsizden arkadaşların batıyoruz diyerek bağrıştıklarını duydum" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]