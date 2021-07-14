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Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu - Son Dakika

Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu

14 Temmuz 2021 Çarşamba 18:06

Antalya'da önceki gün yaşanan olayda, ablasına fotoğrafını çektirdikten sonra denize girerek kaybolan genci arama çalışmaları gece boyunca sürmüş ancak bir sonuç alınamamıştı. 15 yaşındaki liselinin cansız bedeni 3 kilometre uzaklıkta, kıyıdan 500 metre açıkta bir paraşütçü tarafından havada fark edildi. Ekipler tarafından çıkarılan cansız bedenin fotoğrafını gören aile, cenazenin oğullarına ait olduğuna inanmayarak, oğullarının gerçek yüzünü görmek istediğini söyledi.

Manavgat ilçesinde önceki gün ablasına kıyıda fotoğraf çektirdikten sonra denize girerek kaybolan lise öğrencisi Barış Alagöz'ün cansız bedeni kaybolduğu noktadan 3 kilometre uzaklıkta, kıyıdan 500 metre açıkta bulundu. 15 yaşındaki gencin cansız bedenini bölgede parasailing yapan bir kişinin paraşütle havadayken fark ederek, ekiplere bildirdiği öğrenildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI GECE BOYUNA SÜRDÜ

Sırtköy Mahallesi'nde oturan Barış Alagöz önceki gün ablasıyla Evrenseki sahilindeki halk plajına geldi. Saat 18.00 sıralarında ablasına deniz kıyısında fotoğraf çektiren İMKB Ticaret Meslek Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi Barış Alagöz, girdiği denizde kayboldu. Haber verilmesi üzerine gece boyunca Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleriyle bölgede bulunan su sporları firmalarının personeli tarafından yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Barış Alagöz'ün bulunması amacıyla dün gün boyu Jandarma Arama Kurtarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK-8), Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve helikopter destekli arama çalışmaları yaptı. Aramalarda, dalgıçların su altında daha rahat çalışmasını sağlayan skuter arama cihazları da kullanıldı.

Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liselinin cansız bedenini paraşütçü buldu

PARAŞÜTLE UÇAN TATİLCİ CESEDİ FARK ETTİ

Arama çalışmaları bugün sabah erken saatte yeniden başladı. Evrenseki sahilinde Barış Alagöz'ün en son görüldüğü noktadan batı yönüne doğru arama çalışmaları sürerken, Sorgun Mahallesi'nde bir restoran yakınlarında Barış Alagöz'ün görüldüğü yönünde ihbarda bulunuldu. İş yerinin güvenlik kamerası kayıtları sahilde aramaları takip eden aileye gösterildi. Kameralara yansıyan kişinin Barış Alagöz olduğunu düşünen aile umutlanırken, sahilde parasailing yapan bir kişi paraşütle havadayden, su yüzeyinde yüz üstü hareketsiz bir kişinin yattığını fark etti. Paraşütteki kişi yanındaki cep telefonuyla su sporları yetkililerine haber verirken, onlar da durumu hemen arama ekiplerine iletti. Denizde bir kişinin hareketsiz yattığı haberini alan Barış Alagöz'ün ailesinin umutlu bekleyişi ise yerini endişe ve korkuya bıraktı. İhbarı alan Sahil Güvenlik ekipleri botla bölgeye yönlendirildi. Ekipler suda hareketsiz duran kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemede cansız bedenin Barış Alagöz'e ait olduğu anlaşıldı.

Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liselinin cansız bedenini paraşütçü buldu

BABASI CANSIZ BEDENİN OĞLU OLDUĞUNA İNANMADI

Kaybolduğu noktadan yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta ve kıyıdan 500 metre açıkta bulunan Barış Alagöz'ün cansız bedeni, DEGAK dalgıçları tarafından sudan çıkarılarak, Evrenseki - Çolaklı arasındaki balıkçı barınağına getirildi. Olayı haber alan Barış Alagöz'ün ailesi de hemen barınağa geldi. Ailesi, Barış Alagöz'ün cansız bedenini görmek istediğini jandarmaya iletti ancak ekipler bunun mümkün olmadığını söyledi. Ailenin ısrarı üzerine Barış Alagöz'ün cansız bedeni sudan çıkarılırken çekilen bir fotoğraf aileye gösterildi. Fotoğrafa bakan baba Mustafa Alagöz, cenazenin oğluna ait olmadığını ve gerçek yüzünü görmek istediğini söyledi. Jandarma ekipleri cenazenin morga götürüldüğünde daha sağlıklı bir teşhis yapabileceklerini aileye iletti. Barış Alagöz'ün cansız bedeni cenaze aracına konularak otopsi için Manavgat Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Ailesi de kesin teşhis için morga gitti.

Sahilde fotoğraf çektirip denizde kaybolan liselinin cansız bedenini paraşütçü buldu
Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Sahil Güvenlik, Evrenseki, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Aramalar aralıksız sürüyordu! Denizde kaybolan liseli gencin cansız bedenini paraşütçü buldu - Son Dakika


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