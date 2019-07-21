Aramalarda bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi
1 saat önce
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:35 Kaynak: AA
Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce
'nin Akçakoca
ilçesine bağlı Uğurlu
köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi
'ne getirildi.
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