Son Dakika Haberleri: Aramalarda bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi
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Aramalarda bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi

1 saat önce

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Su baskını ve toprak kayması yaşanan Düzce'nin Akçakoca ilçesine bağlı Uğurlu köyünün 200 metre yakınındaki bataklık alanda cansız bedeni bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Aramalarda bulunan Cengiz Töngel'in cesedi Akçakoca Devlet Hastanesi'ne getirildi
Devlet Hastanesi, Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 01:35 Kaynak: AA
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