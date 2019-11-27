Son Dakika Haberleri: Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı
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Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı

6 saat önce

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 90 ekip ve 334 jandarma personeli ile gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 18 kişi yakalandı.

Araması bulunan 18 kişi Jandarma uygulamasına takıldı, System.String[]

Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluk bölgelerinde 90 ekip ve 334 jandarma personeli ile gerçekleştirdiği 'Huzur ve Güven' uygulamasında çeşitli suçlardan araması bulunan toplam 18 kişi yakalandı.


Suç ve suçlulara karşı sürdürülen mücadele kapsamında her ay ülke genelinde gerçekleştirilen 'Huzur ve Güven' uygulaması kapsamında Muğla İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler sorumluluk bölgelerinde belirlenen saatler arasında uygulama gerçekleştirdi.


Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın değişik birimlerinde görevli 90 ekip ve 334 personelin katıldığı uygulama sonunda 3 bin 677 şahıs sorgulanırken, değişik suçlardan araması bulunan 18 kişi uygulama esnasında yakalandı. - MUĞLA

Jandarma, Huzur, Muğla, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 10:39 Kaynak: İHA
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