Son Dakika Haberleri: Araması Bulunan 4 Kişi Yakalandı

Araması Bulunan 4 Kişi Yakalandı

52 dakika önce

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

Araması Bulunan 4 Kişi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan ceza almış ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve Bor ilçesinde 4 kişiyi yakaladı. 4 yıl 2 ay hapis cezası olan C.Y., Yaralama suçundan 3 yıl 4 ay ceza alan A.S., 3'er ay hapis cezası alan M.D. ve E.P. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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