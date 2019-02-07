Araması Bulunan 4 Kişi Yakalandı
52 dakika önce
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.
Niğde
'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 4 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan ceza almış ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Ekipler, kent merkezi ve Bor ilçesinde 4 kişiyi yakaladı. 4 yıl 2 ay hapis cezası olan C.Y., Yaralama suçundan 3 yıl 4 ay ceza alan A.S., 3'er ay hapis cezası alan M.D. ve E.P. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - NİĞDE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:54 Kaynak: İHA
Kazada Yaralanan Atların Görüntüsü Yürek Burktu
Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü
Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti
Evine Gitmek İçin Otostop Çeken Genç Erkek Tacize Uğradı