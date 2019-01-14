Son Dakika Haberleri: Araması Bulunan 8 Kişi Yakalandı

Araması Bulunan 8 Kişi Yakalandı

1 saat önce

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

Araması Bulunan 8 Kişi Yakalandı, System.String[]
Niğde'de çeşitli suçlardan aranan ve haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 8 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan ceza almış ve haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, kent merkezi ve Bor ilçesinde 8 kişiyi yakaladı.

Şüphelilerden 6'sı işlemlerin ardından cezaevine gönderildi, 2'si savcılık ifadelerinin ardında salıverildi.

Öte yandan fuhuşa teşfik, aracılık etmek ve fuhuşa zorlama iddiasıyla gözaltına alınan A. A. sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla salıverildi. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 02:39 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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