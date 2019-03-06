Son Dakika Haberleri: Araması Bulunan 9 Kişi Yakalandı

Araması Bulunan 9 Kişi Yakalandı

59 dakika önce

Niğde'de çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı.

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Niğde'de çeşitli suçlardan araması bulunan 9 kişi yakalandı. Yakalananlardan 5'i tutuklandı.

Niğde Emniyet Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği Ekipleri araması bulunan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan araması bulunan M.Ş, H.K, M.U, E.Ç, İ.G, H.D, R.B, A.S ve Ö.G gözaltına alındı. Yakalananlardan 5'i tutuklanırken, 4 ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. - NİĞDE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:49 Kaynak: İHA

Niğde, 3. Sayfa
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