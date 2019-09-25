Araması bulunan 9 kişi yakalandı

Niğde'de çeşitli suçlardan aranan 9 kişi yakalandı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik çalışma başlattı.



Kent merkezinde yapılan çalışmada, 9 kişi yakalandı, M.Ç, H.K, E.D, K.B. ve Y.C. işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.



Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Sokak Satıcılarına ve Kullanıcılarına" yönelik yaptığı çalışmada, M.T'yi Dr. Sami Yağız Caddesi'nde yakaladı. Şahsın üzerinde yapılan aramalarda 2 gram uyuşturucu ele geçirildi. M.T. hakkında işlem başlatıldı.



Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tren istasyonunda yapılan asayiş uygulamasında D.B'nin üzerinde yapılan aramalarda kuru sıkı ele geçirildi. D.B'ye bin 294 lira para cezası kesildi, tabancaya el konuldu. - NİĞDE