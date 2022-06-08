Araması bulunan şahıs silahlarla yakalandı - Son Dakika
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Araması bulunan şahıs silahlarla yakalandı

08.06.2022 11:11
Araması bulunan şahıs silahlarla yakalandı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulaması sırasında yakalaması bulunan şahsın iki ayrı ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ve tüfek ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde devriye gezen jandarma ekiplerinin yaptığı kimlik sorgulaması sırasında yakalaması bulunan şahsın iki ayrı ikametinde yapılan aramada ruhsatsız tabancalar ve tüfek ele geçirildi. Adli mercilere sevk edilen şahıs Manisa Açık Cezaevine teslim edildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Kalemli Mahallesinde 7 Haziran saat 10.00 sıralarında devriye gezen jandarma ekipleri yaptıkları kimlik sorgulamasında hakkında "Ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan araması bulunan Ö.A. (51) isimli şahsı yakaladı. Ö.A.'nın ikamet ettiği Adnan Menderes Mahallesi ve Kalemli Mahallesindeki evlerinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat, KOM Şube Müdürlüğü ve Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kuru sıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 12 adet tabanca mermisi, 6 adet av tüfeği mermisi ele geçirildi. Ö.A. isimli şahıs Manisa Adliyesindeki işlemlerinin ardından Manisa Açık Cezaevine teslim edildi. - MANİSA

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Kaynak: İHA

Şehzadeler, Jandarma, Manisa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araması bulunan şahıs silahlarla yakalandı - Son Dakika

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