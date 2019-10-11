Araması bulunan şüpheli Keşan'da yakalandı

Keşan ilçesinde hakkında iki ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.



Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan, Y.K'ı, yaptıkları takip sonucu Keşan'daki adresinde yakaladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.