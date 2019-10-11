Son Dakika Haberleri: Araması bulunan şüpheli Keşan'da yakalandı
Son Dakika Güncel Araması bulunan şüpheli Keşan'da yakalandı

Araması bulunan şüpheli Keşan'da yakalandı

1 saat önce

Keşan ilçesinde hakkında iki ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

Araması bulunan şüpheli Keşan'da yakalandı, System.String[]

Keşan ilçesinde hakkında iki ayrı suçtan arama kararı bulunan şüpheli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Keşan Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" ve "Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından aranan, Y.K'ı, yaptıkları takip sonucu Keşan'daki adresinde yakaladı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Y.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Edirne Kapalı Cezaevi'ne konuldu.

Jandarma, Keşan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:38 Kaynak: AA
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