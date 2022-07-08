Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, " Banka ve Kredi Kurumlarını Aracı olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kasten Yaralama" suçlarından toplam 14 Yıl 5 Ay hapis cezası bulunan, H.T, "Hırsızlık" suçundan 6 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan, V.K. ve "Tehdit" suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan T.A. yakalandı.

Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Eskişehir, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Araması olan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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