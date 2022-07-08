Araması olan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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Araması olan 3 kişi yakalandı

08.07.2022 10:27
Araması olan 3 kişi yakalandı

Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Eskişehir'de aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda, hapis cezası bulunan 3 kişi yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Çalışmalarda, "Banka ve Kredi Kurumlarını Aracı olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık ve Kasten Yaralama" suçlarından toplam 14 Yıl 5 Ay hapis cezası bulunan, H.T, "Hırsızlık" suçundan 6 Yıl 10 Ay hapis cezası bulunan, V.K. ve "Tehdit" suçundan 2 Yıl 1 Ay hapis cezası bulunan T.A. yakalandı.

Yakalanan şahıslar adli mercilerce tutuklanarak kentte bulunan cezaevlerine teslim edildi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
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Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Eskişehir'de yakalanan 3 firari hükümlü cezaevine teslim edildi Denetimlerde aranan 2 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi Denetimlerde aranan 2 kişi yakalandı, 4 ruhsatsız silah ele geçirildi
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Münir Karaloğlu, Eskişehir, Banka, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Araması olan 3 kişi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Araması olan 3 kişi yakalandı - Son Dakika
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