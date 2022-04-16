Araması olan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Araması olan 6 kişi yakalandı

16.04.2022 10:40
Araması olan 6 kişi yakalandı

Düzce'de jandarma ekipleri il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yaptı.

Düzce'de jandarma ekipleri il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yaptı. Denetimlerde çeşitli suçlardan araması bulunan 6 kişi yakalandı.

Düzce Jandarma Komutanlığına bağlı birimlerin katılımıyla il genelinde düzensiz göçle mücadeleye yönelik uygulama yapıldı. 125 Personelin katılımıyla yapılan uygulamalarda 5'i yabancı toplam 662 şahsın sorgulandı. Ayrıca 50 metruk bina ve 170 umuma açık yer kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 6 araması olan Türk vatandaşı yakalanırken, yabancı uyruklu 3 kişi ise başka şehirlerde oturma izni aldıkları ve Düzce'ye geldikleri de tespit edildi. Yabancı uyruklu vatandaşlara gerekli tebliğler yapılırken bin 743 TL para cezası uygulandı.

Yakalanan şahıslar gözlem altına alınarak adli makamlara çıkartılmak üzere Düzce Jandarma Komutanlığına götürüldü. - DÜZCE

YORUMLAR
500
300 bin liralık çatı demirini çaldılar 300 bin liralık çatı demirini çaldılar Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Araması olan 6 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
10:39 Türkiye İşçi Partisi milletvekili Sera Kadıgil'e göre Meclis "yaşlı, zengin, heteroseksüel erkekler kulübü"
10:33 Son anket: AK Parti 7 puan önde ama ittifaka yetmiyor! Altılı masanın partileriyle fark 5-6 puana çıkıyor
10:23 Eşi tarafından katledilen Nurcan Seçer'in hastanedeki görüntüsünü paylaşan 2 kişi gözaltında
10:20 Mağaza hırsızı iki kadın yakalanınca ortalığı ayağa kaldırdılar: Giysi çalıyorlardı
10:18 Yılanı gören horoz kaçtı ama tavuk önce yavrularını kurtardı
10:16 Manchester, Ronaldo'ya kapıyı gösterdi: Kimse istemiyor
10:13 Sinop'tan dünyaya çilek ihracatı: 4 milyonluk yatırımla 100 ton çilek üretiyorlar
09:52 750 sıcaklığındaki eritme ocaklarının başındalar ama oruçlarını aksatmıyorlar
09:47 Ebru Şallı 2 yıl önce kaybettiği oğlunu ölüm yıldönümünde bu sözlerle andı: Kavuşacağız biliyorum!
09:05 Kadıköy'deki feci kazayı görenler gözlerine inanamadı: Otomobil ikiye bölündü, çevik kuvvet polisi sürücü ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 10:47:43. #1.11#
SON DAKİKA: Araması olan 6 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement