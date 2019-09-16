Araması olan 7 kişi yakalandı
1 saat önce
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 7 kişiyi yakaladı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 03:22 Kaynak: İHA
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan haklarında aranması bulunan 7 kişiyi yakaladı.
Kent merkezinde yapılan çalışmada, ekipler, haklarında arama kararı bulunan 7 şüpheliyi yakaladı.
Şüphelilerden, M.E, A.A, A.Y. ve R.E, işlemlerin ardından ceza evine gönderildi. Diğerleri şüpheliler haklarında yapılan işlemin ardından salıverildi. - NİĞDE
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