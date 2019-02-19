Son Dakika Haberleri: Araması Olan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı

Araması Olan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı

1 saat önce

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Araması Olan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı, System.String[]
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarından aranması olan F.Ö'nün Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahıs, Karaağaç Mahallesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:54 Kaynak: AA

Jandarma, Kapaklı, Tekirdağ, Güncel
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