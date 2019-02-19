Araması Olan Zanlı Tekirdağ'da Yakalandı
1 saat önce
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Tekirdağ
'ın Kapaklı
ilçesinde hırsızlık suçundan aranan bir kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri hırsızlık suçlarından aranması olan F.Ö'nün Kapaklı'da olduğu bilgisine ulaştı.
Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şahıs, Karaağaç
Mahallesi'nde yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 04:54 Kaynak: AA
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