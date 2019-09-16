Son Dakika Haberleri: Aramco drone saldırısı sonrası avrupa piyasaları güne ekside başladı
Son Dakika Ekonomi Haber

Aramco drone saldırısı sonrası avrupa piyasaları güne ekside başladı

12 dakika önce

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Saudi Aramco'ya yapılan drone saldırısı sonrası güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle petrolün yüzde 15'e çıkmasının ardından eksi yönlü bir eğilim izlendi.

Aramco drone saldırısı sonrası avrupa piyasaları güne ekside başladı, System.String[]

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Saudi Aramco'ya yapılan drone saldırısı sonrası güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle petrolün yüzde 15'e çıkmasının ardından eksi yönlü bir eğilim izlendi.

Söz konusu saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın söz konusu saldırıyı kimin yaptığını açıklaması için "hazır olarak beklediğini" söyledi.

Saudi Aramco'ya yapılan saldırıdan ayrıca havacılık sektörü de olumsuz etkilenirken, havayolları ve uçak üreticileri hisselerinde de kayıplar izlendi. Almanya'da Easyjet yüzde 5.31 ve International Consolidated Airlines Group yüzde 3.65 değer kaybederken, Fransa'da Airbus yüzde 4.0 düştü.

Gelişmelerin ardından Avrupa'da;

DAX yüzde 0.63

FTSE yüzde 0.21

CAC yüzde 0.53 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle yatay seyrederek 1.10736 dolardan işlem görürken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.31 kayıpla 1.24612 dolara geriledi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 11:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Beşiktaş'a Oğuzhan Özyakup ve Burak Yılmaz müjdesi!
İran'dan ABD'nin suçlamalarına yanıt geldi: Yalana başvuruyor ABD Başkanı Trump'tan "Muhtemel bir saldırıya hazırız" mesajı Dolar yeni haftaya yükselişle başladı! İşte son durum

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.9.2019 11:56:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aramco drone saldırısı sonrası avrupa piyasaları güne ekside başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]