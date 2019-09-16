Aramco drone saldırısı sonrası avrupa piyasaları güne ekside başladı

Avrupa hisse senedi piyasalarında, Saudi Aramco'ya yapılan drone saldırısı sonrası güvenli liman arayışında olan yatırımcıların etkisiyle petrolün yüzde 15'e çıkmasının ardından eksi yönlü bir eğilim izlendi.

Söz konusu saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan'ın söz konusu saldırıyı kimin yaptığını açıklaması için "hazır olarak beklediğini" söyledi.

Saudi Aramco'ya yapılan saldırıdan ayrıca havacılık sektörü de olumsuz etkilenirken, havayolları ve uçak üreticileri hisselerinde de kayıplar izlendi. Almanya'da Easyjet yüzde 5.31 ve International Consolidated Airlines Group yüzde 3.65 değer kaybederken, Fransa'da Airbus yüzde 4.0 düştü.

Gelişmelerin ardından Avrupa'da;

DAX yüzde 0.63

FTSE yüzde 0.21

CAC yüzde 0.53 düştü.

Bunun yanında euro dolar karşısında yüzde 0.1 düşüşle yatay seyrederek 1.10736 dolardan işlem görürken, sterlin de dolar karşısında yüzde 0.31 kayıpla 1.24612 dolara geriledi.