Son Dakika Haberleri: Aramco halka arzında kurumsal talep öngrülen düzeyi aştı
Son Dakika Ekonomi Aramco halka arzında kurumsal talep öngrülen düzeyi aştı - Son Dakika Ekonomi

Aramco halka arzında kurumsal talep öngrülen düzeyi aştı

6 saat önce

Aramco halka arzı için gelen talep 73 milyar Suudi Arabistan riyali (19.47 milyar dolar) düzeyini aşarken, halka arza gelen kurumsal talep de öngörüleri aştı.

Aramco halka arzında kurumsal talep öngrülen düzeyi aştı, System.String[]

Aramco halka arzı için gelen talep 73 milyar Suudi Arabistan riyali (19.47 milyar dolar) düzeyini aşarken, halka arza gelen kurumsal talep de öngörüleri aştı.

Al-Arabiya'nın haberine göre, halka arzda kurumsal yatırımcımlar,  toplam 58.4 milyar riyal ile, toplam 1.82 milyar hisseye talip oldular.

Suudi Arabistan'ın Aramco halka arzına aracılıkta öncelik verdiği üç kurumdan biri olan Samba Financial Group'un verdiği bilgiye göre halka  arzın ilk 5 gününde 1.8 milyon perakende yatırımcı şu ana kadar 14 milyar riyal tutarında talepte bulundular.

Aramco halka arzında talep toplama süreci bireysel yatırımcılar  için 28 Kasım'a ve kurumsal yatırımcılar için 4 Aralık'a kadar sürecek.

Aramco, Suudi Arabistan Borsası'nda işlem görecek toplam 3 milyar  hisse senedi, Şirket'in sermayesinin yüzde 1.5'i oranında hisse  halka arz edecek. Talep toplama süreci için belirlenen fiyat 30-32 riyal. Nihai fiyatın bu aralığın üst sınırında oluşması halinde halka arz  büyüklüğü 96 milyar riyale ulaşacak.


Suudi Arabistan, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 01:17 Kaynak: DHA
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