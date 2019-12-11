Aramco hissesi Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Aramco hissesi Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı - Son Dakika Ekonomi

Aramco hissesi Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı

6 saat önce

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco hissesi, bugün ülke borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı.

Aramco hissesi Suudi borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı, System.String[]

Suudi Arabistan milli petrol şirketi Saudi Aramco hissesi, bugün ülke borsası Tadawul'da işlem görmeye başladı.

Geçen perşembe ilk halka arzından (IPO) 25,59 milyar dolar gelir elde ederek rekor kıran Saudi Aramco'nun tek başına Suudi borsası Tadawul'u dünyanın en büyük 9'uncu borsası yapması bekleniyor.

Tadawul'dan yapılan açıklamaya göre, TSİ 09.30'da "2222" koduyla 32 riyalden (8,53 dolar) işlem görmeye başlayan Aramco hisselerinin yüzde 10 dalgalanma göstererek 28,8 riyal (7,68 dolar) ile 35,2 riyal (9,39 dolar) arasında işlem görmesi bekleniyor.

Saudi Aramco'nun hisse başına değeri TSİ 10.37'de Tadawul'da, açılış fiyatı olan 32 riyaldan (8,53 dolar) yüzde 10 artışla 35,2 riyalden (9,39 dolar) işlem görürken, şirketin piyasa değeri ise yaklaşık 1,87 trilyon dolara ulaştı.

Yaklaşık 3 yıldır ertelenen Saudi Aramco'nun halka arzı geçen hafta tamamlanırken, bu kapsamda şirketin sadece yüzde 1,5'lik kısmı için kurumsal yatırımcılardan 106 milyar dolar ve bireysel yatırımcılardan 119 milyar dolar değerinde teklif gelmişti.

Şirketin yüzde 1,5'lik kısmının 25,59 milyar dolar değere sahip olmasıyla Saudi Aramco'nun piyasa değeri de 1,7 trilyon doların üzerinde belirlenmişti. Bu sonuçla ABD'li teknoloji devi Apple'ın 1,1 trilyon dolarlık piyasa değerini geride bırakan Aramco, dünyanın en değerli şirketi konumuna yükselmişti.

Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman, geçen hafta Viyana'da düzenlenen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısında, Saudi Aramco hisselerinin Tadawul'da işlem görmeye başlamasının ardından şirketin piyasa değerinin 2 trilyon doları aşmasını beklediğini söylemişti.

Suudi Arabistan, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 10:58 Kaynak: AA
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