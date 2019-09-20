Son Dakika Haberleri: Aramco-khurais'te 10 gün içinde tam kapasite üretime geçilecek
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Aramco-khurais'te 10 gün içinde tam kapasite üretime geçilecek

1 saat önce

Saudi Aramco güney petrol bölgesi operasyonları Genel Müdürü Fahad Abdulkarim, şirketin Cumartesi günü saldırıya uğrayan petrol tesislerinden biri olan Khurais'deki üretimin Eylül ayı sonuna kadar tam kapasiteye döneceğini açıkladı.

Aramco-khurais'te 10 gün içinde tam kapasite üretime geçilecek, System.String[]

Saudi Aramco güney petrol bölgesi operasyonları Genel Müdürü Fahad Abdulkarim, şirketin Cumartesi günü saldırıya uğrayan petrol tesislerinden biri olan Khurais'deki üretimin Eylül ayı sonuna kadar tam kapasiteye döneceğini açıkladı.

Saudi Aramco'nun resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre bunun yanında, saldırıdan sonraki ilk 24 saatte üretimin yüzde 30'unun kurtarıldığına dikkat çekilirken, kalan çalışmalara ABD ve Avrupa'dan gönderilen ekipmanlarla devam edileceği belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 03:44 Kaynak: DHA
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