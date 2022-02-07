Üye Girişi
Aramco, petrole zam yaptı - Son Dakika

Aramco, petrole zam yaptı

07.02.2022 09:47
Aramco, petrole zam yaptı

Brent petroldeki artışın etkisiyle Asya, ABD ve Avrupa'daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını yükselttiğini duyurdu.

Brent petroldeki artışın etkisiyle Asya, ABD ve Avrupa'daki müşterilerine sattığı petrolün fiyatını yükselttiğini duyurdu.

Dünyada petrol fiyatları tırmanışa geçti. Suudi Arabistan'ın ulusal petrol şirketi Saudi Aramco, Brent petrol fiyatlarının varil başına 90 doları aşmasının ardından petrolün fiyatını Mart itibarıyla yükselttiğini duyurdu.

Şirket, ABD'deki müşterilere sattığı petrolün varil fiyatını 30 sent artırırken, Avrupalı müşteriler varil başına 70 sent ile 2,30 dolar arasında daha fazla ödeme yapacak. Uzakdoğu ülkelerine gönderilen petrolün varil fiyatında da 30-70 sent arasında artış yapıldı.

(İHA)

YORUMLAR
500

Tam Gemi Şok Denemeleri, Suudi Arabistan, Petrol, Asya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Aramco, petrole zam yaptı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
09:52 Bilim Dünyası açıkladı! Cinsel ilişki için en uygun saat belli oldu
09:52 Alişan-Buse Varol evliliğinde kara bulutlar: Kızlarının doğum gününü bile ayrı ayrı kutladılar
09:37 Aşeren kadınlar için erik yetiştiriliyor! Eriğin tanesi 20 liradan satılıyor
09:39 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17 oldu! Cinayet silahı Yeşilköy sahilindeki kayalıklarda bulundu
09:36 Ajax, Overmars'ın taciz skandalını affetmedi
09:34 Iğdır'da dini nikahlı eşi tarafından ölümle tehdit edilen kadın: Beni öldürünce mi tutuklayacaklar
09:34 Kadın katiline, kadınlardan oluşan mahkeme heyetinden "süper" indirim! Çocuğunun gözü önünde öldürmüştü
09:29 AK Partili Kurtulmuş'tan elektrik-doğal gaz faturaları yorumu: Ağır bir fatura oldu, bunun farkındayız! Ama zorunluydu!
09:15 MHP lideri Bahçeli: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına engel bir durum yoktur
09:12 SGK, hileli boşanma ve anlaşmalı evlilikleri incelemeye aldı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2022 10:05:19. #1.11#
SON DAKİKA: Aramco, petrole zam yaptı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement