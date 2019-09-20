Aramco: Saldırıya uğrayan tesis eylül sonunda tam üretime dönecek
25 dakika önce
Suudi Arabistan'on devlet petrol şirketi Aramco geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan iki tesisten biri olay Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını açıkladı
Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan iki tesisten biri olan Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını açıkladı.
Aramco'nın güney bölgesi operasyonları genel müdürü Fahad Abdülkerim zarar gören tesisin tamiri için gerekli parçaların Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan getirildiğini belirtti.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:45
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