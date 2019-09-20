Aramco: Saldırıya uğrayan tesis eylül sonunda tam üretime dönecek

Aramco'nın güney bölgesi operasyonları genel müdürü Fahad Abdülkerim zarar gören tesisin tamiri için gerekli parçaların Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan getirildiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan iki tesisten biri olan Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını açıkladı.

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Pentagon'dan Aramco saldırısı açıklaması: Daha önce bu seviyede bir şey görmemiştik