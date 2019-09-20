Son Dakika Haberleri: Aramco: Saldırıya uğrayan tesis eylül sonunda tam üretime dönecek
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Aramco: Saldırıya uğrayan tesis eylül sonunda tam üretime dönecek

25 dakika önce

Suudi Arabistan'on devlet petrol şirketi Aramco geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan iki tesisten biri olay Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını açıkladı

Aramco: Saldırıya uğrayan tesis eylül sonunda tam üretime dönecek, System.String[]

Suudi Arabistan'ın devlet petrol şirketi Aramco, geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan iki tesisten biri olan Kureys'te üretimin eylül ayı sonunda tekrar tam kapasiteye ulaşacağını açıkladı.


Aramco'nın güney bölgesi operasyonları genel müdürü Fahad Abdülkerim zarar gören tesisin tamiri için gerekli parçaların Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'dan getirildiğini belirtti.

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Amerika Birleşik Devletleri, Suudi Arabistan, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:45 
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