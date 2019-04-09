Aramco Tahvillerine Olan Talep 100 Milyar Doları Aşarak Rekor Kırdı

Suudi petrol devi Aramco tahvillerine olan talep 100 milyar doları aştı. Aramco sadece 10 milyar dolar borçlanacaktı. Borçlanma faizi devlet tahvillerinin altına indi. Talebin gerçek olmadığına dair görüşler olsa da petrol fiyatının yükseleceği yönünde beklentilerin ağır bastığını gösteriyor. Aramco, dünyanın en çok kar eden şirketi pozisyonunda bulunuyor.
Suudi Arabistan Enerji Bakanı Halid el-Falih dün yaptığı açıklamasında Saudi Aramco'nun ilk uluslararası tahvil talebinin 30 milyar doların üzerinde beklendiğini belirtmişti.
Saudi Aramco'nun dünyanın en büyük petrol şirketi statüsüne sahip olması, tahvillerini ExxonMobil ve Shell gibi büyük uluslararası petrol şirketleriyle aynı çizgide tutuyor.
Suudi petrol devi Aramco dünyanın en karlı şirketi oldu
Dünyanın en çok kar elde eden şirketi 2018 yılındaki 111,1 milyar dolarlık net karıyla Suudi Arabistan devletine ait petrol devi Aramco oldu.
Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın başında olduğu şirketin dün açıkladığı verilere göre, Aramco 2018 yılında 111,1 milyar dolar karşısında kar elde etti.
New York Times'ın haberine göre bu rakam Suudi petrol devini muhtemelen şimdiye dek en çok kar elde eden şirket konumuna yerleştiriyor.
Aramco'yu 2018'de 59,5 milyar dolarlık net karıyla Apple ve 35,5 milyar dolarlık net karıyla Samsung izliyor. Aramco'yu petrol şirketleri arasında ise geçen yılki 23,9 milyar dolarlık net karıyla Hollanda merkezli petrokimya şirketi Royal Dutch Shell ve 20,8 milyar dolar net karıyla ABD petrol şirketi Exxon Mobil takip ediyor.
Şirketin vergi, amortisman öncesi karının ise 224 milyar dolar olduğu açıklandı. Suudi Arabistan'ın petrol çıkarma maliyetlerinin çok düşük olduğu biliniyor.
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