Aramco'ya yapılan saldırı Türk ekonomisini nasıl etkiler?
1 saat önce
zmanlara göre enflasyonu dizginlemeye çalışan Ankara'nın eli artan petrol fiyatları ile yeniden sıkışabilir. Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip Türkiye ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi ithal ediyor.
Suudi Petrol Şirketi Aramco'ya hafta sonu yapılan İHA saldırısının Türkiye'ye de olumsuz etkileri olması bekleniyor. Saldırının hasarı giderilene kadar ihracatı durduran Suudi Arabistan hızlı şekilde normal tedarik akışına geçmezse bunun ekonominin pek çok alanında ciddi bir baskı oluşturması söz konusu.
Uzmanlara göre enflasyonu dizginlemeye çalışan Ankara'nın eli artan petrol fiyatları ile yeniden sıkışabilir. Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip Türkiye ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi ithal ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 06:45
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