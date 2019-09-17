Aramco'ya yapılan saldırı Türk ekonomisini nasıl etkiler?

Suudi Petrol Şirketi Aramco'ya hafta sonu yapılan İHA saldırısının Türkiye'ye de olumsuz etkileri olması bekleniyor. Saldırının hasarı giderilene kadar ihracatı durduran Suudi Arabistan hızlı şekilde normal tedarik akışına geçmezse bunun ekonominin pek çok alanında ciddi bir baskı oluşturması söz konusu.



Uzmanlara göre enflasyonu dizginlemeye çalışan Ankara'nın eli artan petrol fiyatları ile yeniden sıkışabilir. Gelişmekte olan bir ekonomiye sahip Türkiye ihtiyaç duyduğu tüm enerjiyi ithal ediyor.