Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi (2) - Son Dakika
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Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi (2)

28.08.2022 11:08
Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi (2)

'ARAMIZDA DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU'İzmir Buca'da 6 yıl önce Sibel Çelik'i öldürdüğü suçlamasıyla kırmızı bültenle aranırken, Almanya'dan iade edilerek dün İstanbul'a getirilen Halil Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı.

'ARAMIZDA DUYGUSAL BAĞ OLUŞTU'

İzmir Buca'da 6 yıl önce Sibel Çelik'i öldürdüğü suçlamasıyla kırmızı bültenle aranırken, Almanya'dan iade edilerek dün İstanbul'a getirilen Halil Yılmaz'ın ifadesi ortaya çıktı. SEGBİS ile İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne bağlanarak ifadesini veren Yılmaz, Çelik ile 2015 yılının Nisan ayında İzmir'in Buca ilçesinde tanıştıklarını belirterek, "Bir oto yıkamacı vardı, Nihat Gezici isimli biri işletiyordu, onunla tanıştım, oto yıkamada arabaların yıkanmasına ben de yardım ediyordum. Nihat Gezici'nin kesinleşmiş cezası vardı. O cezaevine girdi, belli bir arkadaşlığımız vardı, oto yıkamayı ben işletmeye karar verdim. Bundan dolayı kardeşim Selman'ı İzmir'e çağırdım. Sibel Çelik, Karşıyaka ilçesinde barlarda konsomatrislik yapıyordu. Ben Sibel'i oto yıkamanın civarlarında tanıdım, birbirimizle duygularımızı paylaştık, duygularımızı açtık. Aramızda duygusal bir bağ oluştu, Sibel'in geçmişe yönelik karanlık dünyası vardı, ben de karanlık dünyadan kurtarmak istiyordum. Birçok hastalığı bulunmaktaydı, onunla birlikte yaşamak istiyordum, ben de beraber olacaksak barlarda çalışmasına müsaade etmeyeceğimi kendisine söyledim. O da belirli bir süre daha çalışıp bırakacağını söyledi" dedi.

'AĞABEYİM EVDEN ÇIKMIŞTI'Yılmaz, Çelik ile Buca'da ev tuttuklarını söyleyerek, "Ev Sibel'in iş yerine yakındı. Nihat Gezici cezaevine düşünce ağabeyim Selman Yılmaz'ı aradım, bu oto yıkamayı almak istediğimi yardım edip edemeyeceğini sordum, Selman Yılmaz, İzmir'e olay gününden 8-9 gün önce geldi. Selman civarda iş yerini soruşturmuş ve bana iş yerinde daha önce uyuşturucu satıldığı için iş yerini almayacağını söyledi. Ben de iş yerinde uyuşturucu satmayacağımı söyledim ancak Selman yine de iş yerinin devri konusunda ikna olmadı ve bana memlekete dönmemiz konusunda telkinde bulundu. Ben Sibel ile hayat kuracağımı söyledim. Selman da 'Geleceğinize herhangi bir müdahalede bulunmuyorum' dedi. Selman 1 haftaya yakın bende kaldı, olaydan 2 gün önce Ercan isimli arkadaşımın yanına kalmaya gitti, olaydan 1 gün önce onun yanında kaldı. Ağabeyim olay günü 20.30 gibi geldi. Kaldığımız evden eşyalarını alarak ayrıldı. Bu sırada Sibel ile ben evdeydim, ağabeyim eşyalarını toplayarak 'Burayı sana uygun görmüyorum' dedi. O akşam Ercan isminde birinde kalacağını sonra memlekete gideceğini söyledi" diye konuştu.'KAFAMI DAĞITMAK İÇİN GİTTİM, GELDİĞİMDE EV YANMIŞTI'Yılmaz, ağabeyi arkadaşına gittikten sonra evde Çelik ile yalnız kaldıklarını belirterek, "Akşam 22.00-23.00'e kadar oturduk. Sibel'in geçmişe yönelik konsomatrislik dolayı bazı arkadaşları vardı, ben de geçmişe yönelik arkadaşlıklarını sürdürmemesi gerektiğini söyledim. Bu arkadaşları ile irtibatı olmasın diye ben kendisine yeni cep telefonu almıştım ancak buna rağmen Sibel'in telefonuna saat 23.30- 00.00 gibi mesajlar gelmeye başladı. Telefonun ışığı sürekli yanıp sönüyordu, ben de 'Sen bana söz verdin, geçmişini kapatacağını söyledin, seni hala arıyorlar" dedim. Evde tartışmalar başladı, tartışma üzerine saat gece 01.30- 02.00 gibi Sibel'in telefonunu ve kendi telefonumu Sibel'in yatağına doğru attım, bir daha beni aramamasını söyledim ve moralim bozuk olduğu için kafamı dağıtmak amacıyla saat 02.00 gibi evden çıkıp Ballıkuyu'ya gittim. 2- 3 tane bira içtim, orada güneşin doğuşunu izledim, sabah saat 10.00-11.00 gibi eve geldim, evin yanmış olduğunu gördüm. Evin nasıl yandığını bilmiyorum" dedi.Halil Yılmaz, Sibel Çelik'te neden 7 bıçak yarası olduğunun sorulması üzerine, "Bilmiyorum. Sibel hasta olduğunda ben hep yanında bulunuyordum. Kendisine kesinlikle herhangi bir yaralayıcı darbede bulunmadım" diye konuştu.

Davut CAN/ İZMİR,


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Kaynak: DHA

Halil Yılmaz, Sibel Çelik, Almanya, İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi (2) - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sibel'in kırmızı bültenle aranan cinayet şüphelisi, 6 yıl sonra Türkiye'ye getirildi (2) - Son Dakika
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