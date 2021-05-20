Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika

Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı

20.05.2021 21:29

Ankara oyun havası müziklerinin usta ismi Oğuz Yılmaz, geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Şarkıcının aranjörlüğünü yapan Özgür Koç, Yılmaz'ın son sözlerini gözyaşları içinde anlattı. Son görüşmelerinde Yılmaz'ın sazını kendisine bırakacağını söyleyen Koç, "'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi" ifadelerini kullandı.

Şarkılarıyla bir döneme damgasını vuran Oğuz Yılmaz, ailesiyle birlikte yaşadığı evde rahatsızlandı. Durumu fark eden ailesi, sağlık ekiplerine haber verdi. Yılmaz, eve gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Yılmaz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Oğuz Yılmaz'ın, geçirdiği kalp krizi sonucu öldüğü öğrenildi.

YENİ ALBÜM HAZIRLIĞI YAPIYORDU

Ünlü şarkıcının vefat haberi, sevenlerini ve müzik camiasını yasa boğdu. 26 yıllık müzik hayatına yüzlerce şarkı sığdıran Oğuz Yılmaz, yeni albüm hazırlığı yapıyordu. Hastaneye gelen Ankaralı sanatçılar, Yılmaz'ın ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu. Yılmaz'ın cenazesi, bugün öğlen namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi.

"SAĞLIK PROBLEMLERİ VARDI"

Sanatçının yakın arkadaşı müzisyen Ufuk Özel, "Geçen aylarda kalbinde olan bir sıkıntı sebebiyle stent takılmıştı. Sağlık problemleri vardı. Dün de kalp krizi geçirdi. Hastaneye getirdiler ama kurtaramadılar ve vefat etti." diye konuştu.

YILMAZ'IN SÖYLEDİĞİ SON ŞARKI

Öte yandan Yılmaz'ın önceki gece son olarak görüştüğü aranjörü ünlü şarkıcı Özgür Koç, yaşadığı üzüntüyü anlattı. Koç, kendisinin yazdığı Yılmaz'ın ise okuduğu şarkıyı da ilk kez dinletti. Piyasaya henüz sürülmeyen şarkıyı dinlerken gözyaşlarını tutamayan Koç, şarkının kendisi için çok şey ifade ettiğini ve piyasaya sürüp sürmemek arasında kararsız kaldığını söyledi.

Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı

Özgür Koç, şunları söyledi:

"Dün öğleden sonra buluşup stüdyoda çalışma yapacaktık. Yeni albümünü hazırladım ben. Okuduğu bir sürü şarkısı var onlarda yakında çıkacak. Saat 5 gibi sanatçı arkadaşımız Veli Erdem Karakülah ile birlikte stüdyoya geldi.

"SANKİ VEDALAŞIR GİBİYDİ"

Elinde bağlama vardı. 'Bu saz evimde duruyor. Bunun tellerini yap, zaten bana sen çalıyorsun' dedi. 'Bunu sana bırakıyorum' dedi. Sanki vedalaşır, 'sazım sana emanet' dermiş gibiydi. Beni de şu an en çok üzen o zaten. Keşke biraz daha ömrü olsaydı.

"KLİP ÇEKECEKTİK"

İçeride müzik stüdyom var. Çok bilinen çoğu şarkısını da orada yapmışızdır. Pazartesi günü okuduğu 'hıçkırık tuttu beni' şarkısının klibini çekecektik. Onu organize ediyorduk ama nasip olmadı. Kendi kısmını okuması nasip oldu.

"ŞARKILARIM ÖKSÜZ KALDI"

Keşke onların hiçbiri olmasa da o hayatta olsa. Son yaptığımız şarkıyı dün eve bırakırken arabada açtık. 'Çok güzel oldu' diyerek sevinmişti. Benim için çok büyük bir kayıp oldu. Benim şarkılarım öksüz kaldı. Benim ona okutacağım bir sürü şarkı vardı. Bende şimdi bir tane emanet sazı kaldı."

Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı

Ankara Havası, Oğuz Yılmaz, Müzik, Magazin, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Magazin Aramızdan ayrılan Oğuz Yılmaz'ın son sözlerini aranjörü gözyaşları içinde anlattı - Son Dakika Magazin


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