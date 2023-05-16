Aranan 10 kişi seçimde oy kullanmaya gelince yakalandı

Karabük'te 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde araması bulunan 10 şüpheli, oy atmak için geldikleri sandıklarda yakalandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve oy kullanmak üzere sandık başına gelen 10 kişi, görevlilerimizce gözaltına alınmışlardır. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından Karabük Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 9 kişi ise Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.