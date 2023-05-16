Aranan 10 kişi seçimde oy kullanmaya gelince yakalandı - Son Dakika
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Aranan 10 kişi seçimde oy kullanmaya gelince yakalandı

Aranan 10 kişi seçimde oy kullanmaya gelince yakalandı

16.05.2023 15:03

Karabük'te gerçekleşen olayda çeşitli suçlardan aranan 10 şüpheli, Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanmaya gelince gözaltına alındı.

Karabük'te 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde araması bulunan 10 şüpheli, oy atmak için geldikleri sandıklarda yakalandı.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMA YAPTI

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çeşitli suçlardan aranması bulunan ve oy kullanmak üzere sandık başına gelen 10 kişi, görevlilerimizce gözaltına alınmışlardır. Şahıslardan biri işlemlerinin ardından Karabük Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiş, 9 kişi ise Cumhuriyet savcısının talimatları doğrultusunda serbest bırakılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA
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Emniyet Müdürlüğü, 14 Mayıs, Karabük, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 10 kişi seçimde oy kullanmaya gelince yakalandı - Son Dakika


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