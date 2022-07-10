İzmir 'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan 10 firari zanlı, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlıların tümü cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, JASAT, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Aranan 10 zanlı JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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