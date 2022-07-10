Aranan 10 zanlı JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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Aranan 10 zanlı JASAT ekiplerince yakalandı

10.07.2022 10:41
Aranan 10 zanlı JASAT ekiplerince yakalandı

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan 10 firari zanlı, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı.

İzmir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve her yerde aranan 10 firari zanlı, jandarma dedektifleri tarafından yakalandı. Zanlıların tümü cezaevine gönderildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan şahıslarla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanlıkları ve jandarma dedektifleri olarak bilinen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile çalışmalar yürüttü. 30 Haziran - 6 Temmuz tarihinde, Bayındır, Foça, Kınık, Menemen, Foça, Menderes ve Urla ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 zanlı yakalandı.

Jandarma ekiplerince yakalanan şüphelilerin tamamı, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Jandarma, Hisarcık, JASAT, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 10 zanlı JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranan 10 zanlı JASAT ekiplerince yakalandı - Son Dakika
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