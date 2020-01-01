Aranan 10 zanlı yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan 10 zanlı yakalandı - Son Dakika

Aranan 10 zanlı yakalandı

6 saat önce

Malatya'da, yılbaşı gecesi yapılan uygulamalarda, aramaları bulunan 10 zanlı yakalandı.

Aranan 10 zanlı yakalandı, System.String[]

Malatya'da, yılbaşı gecesi yapılan uygulamalarda, aramaları bulunan 10 zanlı yakalandı.


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerince 24 saatte yapılan çalışmalarda, 2 bin 38 şahsın GBT sorgusu yapıldı. 5 şahsa yoklama kaçağı tebliği yapıldı. Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçundan 2 farklı aranması olan ve kesinleşmiş 17 yıl hapis cezası bulunan 1 şahıs yakalandı. Ailenin Korunması Kanununa Muhalefet Suçundan Aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Yasadışı Sigara Ticareti yapma suçundan aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Yaralama suçundan aranıyor kaydı bulunan 2 şahıs yakalandı. Farklı suçlardan aranıyor kaydı bulunan 1 şahıs yakalandı. Hırsızlık suçu şüphelisi 3 şahıs yakalandı. Yağma ve tehdit suçundan mevcutlu bulunan 1 şahıs tutuklandı.


Bu arada, 1 adet tabanca, 7 adet fişek ele geçirildi. 1 şahıstan 5,8 gr, başka bir şahıstan 3 ayrı parça halinde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. 3 ayrı şahıstan 4 ayrı parça halinde extacy hap ile narkotik madde ele geçirildi. 1 iş yerinden 1 adet Paramatik tabir edilen Kumar makinesi ele geçirilerek 1 şahsa gerekli adli işlemler yapıldı.


994 araç kontrol edildi


Diğer yandan, 994 araç kontrol edildi. Motor ve şase numaralarının silindiği ve çalıntı olduğu tespit edilen 1 adet motosiklet yakalandı. Hacizli yakalamalı olarak aranma kaydı olan 1 araca gerekli işlemler yapıldı.


Öte yandan, 11 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak sınır dışı işlemlerinin tamamlanması amacıyla Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:44 Kaynak: İHA
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