Son Dakika Haberleri: Aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı
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Aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı

1 saat önce

KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı, System.String[]

KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında haklarında arama kararı bulunan, 12 sivil şüphelinin adreslerini belirledi. Ardından da bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
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