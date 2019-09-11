Aranan 12 fetö şüphelisi yakalandı
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KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:52 Kaynak: DHA
KOCAELİ'de, terör örgütü FETÖ/PDY yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan 12 şüpheli, polis operasyonuyla yakalandı.
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ soruşturmalarında haklarında arama kararı bulunan, 12 sivil şüphelinin adreslerini belirledi. Ardından da bu adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. 12 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.
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