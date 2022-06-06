Aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika
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Aranan 12 kişi yakalandı

06.06.2022 17:54
Aranan 12 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yakalama emri bulunan 12 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda yakalama emri bulunan 12 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezaları ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik İldem, Yenidoğan, Battalgazi, Yeni Mah. Anafartalar, Esenyurt, Argıncık, Yavuzlar ve Yenişehir Mahallelerinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda 16 kişi yakalanırken hapis cezası bulunan 4 kişi Bünyan Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KAYSERİ

Aranan 12 kişi yakalandı
Aranan 12 kişi yakalandı
Aranan 12 kişi yakalandı

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Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 12 kişi yakalandı - Son Dakika

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