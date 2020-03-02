Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı - Son Dakika

Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı

6 saat önce

Ordu'da son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı.

Aranan 12 şahıs yakalanarak tutuklandı, System.String[]

Ordu'da son bir hafta içinde yapılan çalışmalarda haklarında arama kararı bulunan 50 kişi yakalandı. Yakalanan şahısların 12'si tutuklandı.


Ordu Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından 24 Şubat-1 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde, 2 kadına fuhuş yapmaktan, 5 kişiye açıktan alkol tüketmekten, 7 kişiye dilencilik yapmaktan, 5 kişiye kumar oynamaktan, 11 kişiye sarhoşluktan, 4 kişiye gürültü yapmaktan, 1 kişiye rahatsız etmekten, 1 kişiye kaçak tütünden, 1 kişiye kimlik bildirmemekten, 5 kişiye yasa dışı bahis oynamaktan ve 4 kişiye havai fişek atmaktan ceza kesildi.


Yine aynı tarihlerde yapılan kontrollerde değişik suçlardan aranması olan 50 şahıs yakalanırken 12'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ORDU

Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:53 Kaynak: İHA
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