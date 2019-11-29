Son Dakika Haberleri: Aranan 120 şüpheli yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Aranan 120 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Aranan 120 şüpheli yakalandı

6 saat önce

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, toplam 120 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.

Aranan 120 şüpheli yakalandı, System.String[]

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, toplam 120 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.


Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve diğer suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.


Antalya ve çevresinde aranan toplam 175 şüpheliye yönelik çalışmaya, 82 ekip ve 175 personel katıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 40 şüpheli ve ifade almaya yönelik aranan 80 şüpheli olmak üzere, toplam 120 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA

Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 09:39 Kaynak: İHA
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