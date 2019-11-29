Aranan 120 şüpheli yakalandı

Antalya'da aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmalarda, toplam 120 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi.



Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince, asayiş ve diğer suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı çalışma yapıldı.



Antalya ve çevresinde aranan toplam 175 şüpheliye yönelik çalışmaya, 82 ekip ve 175 personel katıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında kesinleşmiş hapis cezaları ile aranan 40 şüpheli ve ifade almaya yönelik aranan 80 şüpheli olmak üzere, toplam 120 kişi yakalanarak, adli makamlara sevk edildi. - ANTALYA