Son Dakika Haberleri: Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı
Son Dakika 3. Sayfa Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı

Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı

1 saat önce

İzmir'de, jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada 14 şüpheliyi yakalarken, kumar oynamaya teşvik eden iş yerlerine ve bir derneğe yüklü miktarda para cezası kesti.

Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı, System.String[]

İzmir'de, jandarma ekipleri yaptıkları uygulamada 14 şüpheliyi yakalarken, kumar oynamaya teşvik eden iş yerlerine ve bir derneğe yüklü miktarda para cezası kesti.


Edinilen bilgiye göre İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'kumar, tombala, güven ve huzur uygulaması' adı altında denetimler yaptı. Yapılan uygulama çerçevesinde, 11 bin 700 kişi sorgulandı. Hakkında çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 14 kişi, yakalanarak gözaltına alındı. 62 araca ise 82 bin 419 TL trafik cezası uygulandı. 803 iş yeri kontrol edilerek 171 ruhsatsız iş yeri hakkında işlem yapıldı.


Kumar oynamaya teşvik eden bir derneğe ise 11 bin 352 TL lira idari para cezası uygulandı ayrıca 110 şahsa 43 bin 196 TL ve 4 umuma açık yere 35 bin 997 TL idari para cezası uygulandı ve iki iş yeri kapatıldı. Yine 4 tombala makinesi, 190 oyun kağıdı, bin 400 tombala pulu, 274 tombala topu ve 2 ruhsatsız av tüfeğine el konuldu.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, her türlü suç ve suçlu ile mücadelenin kararlılıkla devam edeceğini belirtti. - İZMİR

Jandarma, İzmir, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:45 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sivas'ta at çiftliğinde yangın: Atlar zarar görmedi, çiftlik kullanılamaz halde
Recep Sert, eşiyle birlikte cezaevini boyladı Bakan Varank: Sanayi Doktora Programı'na katılan öğrencilere aylık 4 bin 500 TL burs verilecek Sendika başkanından şaka gibi makam aracı açıklaması: 1,3 milyona kampanyayla aldım

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:41:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Aranan 14 kişi yakalandı, kumar oynatılan yerlere göz açtırılmadı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]