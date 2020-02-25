Aranan 140 şahıs yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aranan 140 şahıs yakalandı - Son Dakika

Aranan 140 şahıs yakalandı

7 saat önce

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda aranan 140 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 104 şahsa işlem yapıldı.

Aranan 140 şahıs yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te yapılan çalışmalarda aranan 140 şüpheli şahıs yakalanırken çeşitli suçlardan 104 şahsa işlem yapıldı.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri 24 Şubat 2020 Pazartesi günü il genelinde huzur güven uygulaması yaptı. Yapılan uygulamada aranan 140 şüpheli şahıs yakalanırken kabahatler kanuna aykırılıktan 48, uyuşturucu bulundurmak, kullanmak ve ticaretinden 36 ve hırsızlık suçundan 20 şüpheli şahsa yasal işlem yapıldı.


Uygulama sonucunda ise 203 gram uyuşturucu madde, 2 bin 777 paket gümrük kaçağı sigara, 420 litre sahte alkol, 3 adet ruhsatsız tabanca, 27 adet fişek, 4 adet kuru sıkı silah, 33 adet kuru sıkı fişeği, 2 adet çalıntı motosiklet, 3 adet cep telefonu, 10 adet çalıntı elektronik cihaz, 4 adet kapsam dışı bıçak, uyuşturucu ticaretinden ve gümrük kaçağı sigara ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirildi. - GAZİANTEP

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 11:47 Kaynak: İHA
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