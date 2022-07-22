Aranan 15 şahıs yakalandı - Son Dakika
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Aranan 15 şahıs yakalandı

22.07.2022 18:15
Aranan 15 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, şahıslardan 7'si tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda; haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan 15 kişi yakalanırken, şahıslardan 7'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri; özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Mevlana, Osmanlı, Yeniköy ve Fatih, Battalgazi Mahallelerinde eş zamanlı operasyon yaptı. Yapılan operasyonda; 'hırsızlık' suçundan 23 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.P., 'uyuşturucu madde satmak' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.E. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 15 şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan 7 şahıs, işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAYSERİ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 15 şahıs yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aranan 15 şahıs yakalandı - Son Dakika
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