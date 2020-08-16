Aranan 152 kişi yakalandı - Son Dakika

Aranan 152 kişi yakalandı

Adana'da düzenlenen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 152 kişinin yakalandığı bildirildi.

Adana'da düzenlenen uygulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 152 kişinin yakalandığı bildirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 6-12 Ağustos tarihlerinde genel güvenlik ve asayişin temini amacıyla uygulamalar yapıldığı belirtildi.

Uygulamalarda, 18 ruhsatsız tabanca, bunlara ait 104 mermi, 31 ruhsatsız tüfek, 143 kartuş, 9 kurusıkı tabanca ve buna ait 28 fişek, 56 AK-47 tüfek fişeği, 1 çalıntı otomobil ve 8 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 152 kişi yakalandı.

Açıklamada ayrıca, yasa dışı kumar ve bahis oynattığı tespit edilen 4 iş yerine adli ve idari işlem yapıldığı bildirildi.

Aranan 152 kişi yakalandı

Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2020 20:02

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Aranan 152 kişi yakalandı - Son Dakika
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