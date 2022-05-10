Aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Aranan 17 kişi yakalandı

10.05.2022 17:51
Aranan 17 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda hakkında kesinleşmiş hapis cezası olan ve yakalama kararı bulunan 17 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince; haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik Sahabiye, Mevlana, Keykubat, Kayabaşı, Sancaktepe Mahalleleri ve farklı adreslerde operasyon yapıldı. Yapılan operasyonda; hakkında 'Çocuğun Nitelikli Cinsel İstismarı' suçundan 12 yıl 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.C.G., hakkında 'Kasten Öldürme' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Y., hakkında 'Dolandırıcılık' suçundan 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.B. hakkında 'Kasten Yaralama' suçundan 6 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.İ., hakkında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.E. ve hakkında 'Hırsızlık' suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.B.K. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplamda 17 şahıs yakalandı.

Yakalanan şahıslardan 7'si işlemlerin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KAYSERİ

Aranan 17 kişi yakalandı
Aranan 17 kişi yakalandı
Aranan 17 kişi yakalandı
Aranan 17 kişi yakalandı

YORUMLAR
500
Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili açıklama Kayseri emniyetinin asayiş faaliyetleriyle ilgili açıklama Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı Kayseri'de aralarında firari hükümlülerin de bulunduğu 17 kişi yakalandı

Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
23:41 Bakıcısının ittiği yaşlı adam yaşamını yitirdi!
23:40 Teknoloji devi Apple'dan yeni açıklama! IPod touch'ın üretimi durduruldu
23:36 Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor'da Uğurcan Çakır canlı yayında konuştu: Böyle kardeş olmaz
23:33 Aracında taranarak katledilmişti! Tiktok fenomeninin kazandığı parayı vermek istemediği için öldürüldüğü iddia edildi
23:11 Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev masa tenisi oynadı!
22:38 Kayserispor-Trabzonspor maçında nefesler tutuldu! Türkiye Kupası'nda ilk finalist netleşti
22:36 Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın ilk hamlesi belli oldu! Trump'ın yasağını kaldıracak
22:28 Kaftancıoğlu, Gezi mahkumiyetlerine karşı Adalet Nöbeti'nde: Kente ve çevreye sahip çıktıkları için cezalandırıldılar
22:15 Arda Turan, yılın en sevilen futbolcusu seçildi, sosyal medya ayağa kalktı!
22:10 Bakan Soylu, sığınmacılar hakkında kendisine "Günaydın" diyen Kılıçdaroğlu'na cevap verdi: Sizin dediklerinizi yazsak makina yanar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 00:14:15. #1.12#
SON DAKİKA: Aranan 17 kişi yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement