Aranan 17 kişiden 6'sı tutuklandı - Son Dakika

Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından aranan şahıslarına yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında 17 kişi yakalandı.

Alınan bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalar sonrasında çeşitli suçlardan aranan 17 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 17 kişiden 6'sı tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - NEVŞEHİR