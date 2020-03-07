Aranan 2 bin 682 kişi ile 140 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Aranan 2 bin 682 kişi ile 140 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

Aranan 2 bin 682 kişi ile 140 kaçak göçmen yakalandı

6 saat önce

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince 10 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan 2 bin 682 kişi ile 140 kaçak göçmen yakalandı.

Emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerince 10 ilde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan 2 bin 682 kişi ile 140 kaçak göçmen yakalandı.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince, dün ülke genelinde eş zamanlı "Aranan Kişiler Operasyonu" ile 10 ilde "Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması" yapıldı.

Çalışmalarda, 32 bin 76 personel görev alırken 162 dedektör köpekten faydalanıldı.

Uygulamalar kapsamında 5 bin 114 ikamette arama yapıldı.

Yapılan operasyonlarda, 1017'si hükümlü 1665'i hakkında yakalama kararı bulunan olmak üzere toplam 2 bin 682 aranan kişi yakalanarak adli mercilere sevk edildi. Ayrıca 4'ü çocuk olmak üzere 15 kayıp kişi bulundu.

Ekiplerce 35 bin 689 kişinin kimlik bilgileri ve 10 bin 743 araç sorgulandı. Eksiklik ya da kusurları bulunduğu gerekçesiyle 174 araca idari yaptırım uygulandı.

Uygulama kapsamında yapılan aramalarda 10 av tüfeği, 3 ruhsatsız tabanca, 87 mermi, bir kesici/delici alet, 3 kurusıkı tabanca, 3 gram eroin, 2,63 gram esrar, 8 uyuşturucu hap ve 5 bin 560 adet kaçak sigara ele geçirildi.

Ağrı, Iğdır, Van, Hakkari, Şırnak, Mardin, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da yapılan "Göçmen Kaçakçılığı Uygulaması"nda ise 63'ü Suriye, 65'i Afganistan, 5'i Pakistan, 4'ü Irak ve 3'ü Bangladeş uyruklu olmak üzere 140 kaçak göçmen yakalandı.

Aranan 2 bin 682 kişi ile 140 kaçak göçmen yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 12:06 Kaynak: AA
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