Son Dakika Haberleri: Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı
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Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

1 saat önce

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan, Türkiye genelinde 29 bin 569 personelin go¨rev aldığı "Aranan Şahıslar Operasyonu"nda 7 bin 495 ayrı adreste arama yapıldığı, çeşitli suçlardan aranan 2 bin 806 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Aranan 2 bin 806 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 10:48 Kaynak: AA
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