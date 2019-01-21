Aranan 2 Dhkp-C'li, İstanbul'da Yakalandı
1 saat önce
İstanbul'da, çeşitli suçlardan aranan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul
'da, çeşitli suçlardan aranan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü
Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü. adlı 2 terör şüphelisini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tespit edilen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 şüpheli, Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak'la suçlanıyor.
DHKP-C üyesi 2 şüphelinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:32 Kaynak: İHA
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