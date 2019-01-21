Son Dakika Haberleri: Aranan 2 Dhkp-C'li, İstanbul'da Yakalandı

Aranan 2 Dhkp-C'li, İstanbul'da Yakalandı

1 saat önce

İstanbul'da, çeşitli suçlardan aranan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Aranan 2 Dhkp-C'li, İstanbul'da Yakalandı, System.String[]
İstanbul'da, çeşitli suçlardan aranan terör örgütü DHKP-C üyesi 2 kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Mücadele Şube ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan C.K. ve E.Ü. adlı 2 terör şüphelisini takibe aldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından yerleri tespit edilen terör örgütü DHKP-C üyesi 2 şüpheli, Cuma günü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesine getirilen 2 zanlı, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'silahlı terör örgütü propagandası yapmak'la suçlanıyor.

DHKP-C üyesi 2 şüphelinin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, 3. Sayfa
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