Aranan 2 Fetö'cü Karı Koca Yakalandı
2 saat önce
Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.
Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Karapınar-Konya kara yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.
Yapılan kontrolde T.B (30) ile eşi E.B'nin (28) Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ortaya çıktı.
Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin yapılması için Konya'ya gönderildi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 03:10 Kaynak: AA
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