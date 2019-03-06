Aranan 2 Fetö'cü Karı Koca Yakalandı

Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.

Karapınar'da yol kontrolü yapan emniyet güçleri, bir otomobilde Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmaktan aranan 2 kişiyi yakaladı.





Edinilen bilgiye göre, Karapınar-Konya kara yolunda İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan yol uygulaması sırasında bir otomobili durdurdu.





Yapılan kontrolde T.B (30) ile eşi E.B'nin (28) Konya 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı ortaya çıktı.





Gözaltına alınan 2 kişi, işlemlerin yapılması için Konya'ya gönderildi.

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