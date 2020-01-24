Aranan 2 hükümlü Kuşadası'nda yakalandı - Son Dakika

AYDIN'da, hakkında 3 ayrı suçtan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan cezaevi firarisi Ali Ş. ile kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan Uğur T., polis tarafından yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, 'uyuşturucu satın almak, uyuşturucu imal etmek ve ticaretini yapmak ile cezaevinden firar etmek' suçlarından hakkında 8 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ali Ş.'nin Kuşadası'nda olduğunu belirledi. Çalışma yapan polis ekipleri, Ali Ş.'yi dün Kadınlar Denizi Mahallesi'nde gezerken yakaladı. Aynı gün düzenlenen diğer operasyonda kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefetten hakkında 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası olan U.T. de, polis ekiplerince Cumhuriyet Mahallesi'nde yürürken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen her iki hükümlü, tutuklandı.