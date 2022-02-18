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Aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika

Aranan 2 şahıs yakalandı

18.02.2022 17:50
Aranan 2 şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda aranan 2 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince Hunat Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Mimarsinan Parkı ve İnönü Bulvarı civarlarında uygulama yaptı. Ekiplerce yapılan uygulamalarda aranan 2 kişi yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan aramalarda ise 1 adet bıçak ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Aranan 2 şahıs yakalandı
Aranan 2 şahıs yakalandı

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Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Kayseri, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Aranan 2 şahıs yakalandı - Son Dakika
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